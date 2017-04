Sentivate la mancanza di Burial? Se dite di no, non ci crediamo. Il nostro fantomatico W. Bevan sta per pubblicare il remix di una traccia del 1994 ad opera del producer e dj inglese Goldie, intitolata Inner City Life. Il 12” sarà disponibile dal 22 aprile per il Record Store Day in un’edizione re-issue limitatissima da 1500 pezzi e verrà stampato dalla leggendaria etichetta drum n bass Metalheadz, fondata proprio nel 1994 da Goldie.