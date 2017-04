2pec è un rapper australiano che però non ha ancora fatto abbastanza soldi per pagare un conto salato al ristorante. I 450 dollari dovuti al ristorante Omeros Bros gli devono essere sembrati tanti, fino a spingerlo a tuffarsi nell’oceano per darsela a gambe (o meglio, a nuoto).

Peccato che l’hanno beccato.

Ascolta la sua musica, così diventa ricco e non fa più cose così.

