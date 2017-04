I Cassius tornano con un nuovo video per Go Up, brano tratto dal loro ultimo album, Ibifornia, uscito lo scorso 26 agosto. Alla traccia hanno collaborato anche Cat Power e Pharrell.

Directed by Alexandre Courtès, our video for #GoUp feat @CATPOWER & @Pharrell is out ! What do you think ? #Cassius #CatPower #Pharrell pic.twitter.com/x4Ekz1DBi1

— CASSIUS (@CASSIUSOFFICIAL) 8 aprile 2017