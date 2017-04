Go_Dratta Mixtape for Elastica Record & DLSO

Continua imperterrita la duplice missione di Elastica Records di presentare gli artisti del proprio roster e migliorare il lunedì di chi si imbatte in questo post.

«La stesura del Mixtape include brani inediti e remix composti da go-Dratta, durante l’esecuzione live in studio e successivamente rimaneggiati in fase di revisione. La selezione degli artisti e delle loro produzioni all’interno del mixtape appartengono (in maggior numero) al background di go-Dratta, il quale tenta, (attraverso un moto ascendente e decrescente) di presentare l’unione di più generi e stili, proponendo all’ascoltatore capolavori ormai consolidati e recenti uscite provenienti dal panorama musicale nazionale ed internazionale.»