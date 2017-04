Dall’Afropunk alla Rave Music passando per il Jazz // A-Z of Music

E se i vostri 26 artisti preferiti collaborassero per una sola super traccia? A-Z of Music è il nuovo documentario di i-D e Marc Jacobs che ci racconta tutti i generi musicali raccogliendoli in un unico brano arrangiato da Dave Harrington (l’altra metà oltre a Nicolas Jaar dei Darkside). Ci sono Dougie Poole, Malory, Serpentwithfeet, Okay Kaya, Roy Ayers, Tanya Tagaq, Nick Hakim, Porches e Cardi B. Le dita sfogliano le pagine del dizionario tra una canzone d’amore e una di protesta, cercando quella che ci fa rimanere in assoluto silenzio.