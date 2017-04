Ascolta in anteprima Foglights dei Golden Rain

Tanto per cominciare: non cercate Golden Rain su Google, il link giusto ve lo diamo noi.

I Golden Rain sono di Napoli, Zaionair (Almamegretta, The Sleeping Cell, Minimod) e Mario Grimaldi (Valderrama5, The Sleeping Cell); e hanno un ep pronto“Golden Rain EP” che uscirà il 28 Aprile per bulbart label.

In anteprima su Dance Like Shaquille O’Neal vi presentiamo il video di Foglights, diretto da Francesco Lettieri : il grigio del cemento e il giallo delle lampade fanno da sfondo ad una passeggiata in un parcheggio sotterraneo, una lenta camminata verso nessun luogo. Il playback di uno dei due Golden Rain è fuori synch in un modo così fastidioso e incomprensibile che ci tiene incollati allo schermo del computer con gli occhi spalancati e le labbra un po’ arricciate. Ma come tutte le cose belle anche questa arriva a metà dell’opera, precisamente al minuto 2:06: una cosa così bella che arriva tempestiva come uno schiocco di dita e in un attimo ci rasserena per tutto il resto del video.

Premete PLAY subito, altrimenti vi spoilero tutto. ▶