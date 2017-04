Altre novità sui Gorillaz, dalla serie TV alla rinuncia di Morrissey

I Gorillaz ci erano mancati così tanto che non facciamo altro che parlarne ogni giorno. Stavolta per la rivelazione di una serie TV di 10 episodi animata ovviamente da Jamie Hewlett. In un’intervista a Q Magazine, Hewlett ha dichiarato che il progetto è in cantiere assieme al tour merchandise, ad un nuovo artwork, ad una linea di abbigliamento e “other things we never imagined when Gorillaz was born.”

Nella stessa intervista la band ha anche dichiarato di aver chiesto a Morrissey un cameo in “Humanz“, ma dopo lunghi scambi via mail l’ex Smiths ha rifiutato. Si sono tirati indietro anche Sade e Dionne Warwick, quest’ultima perché i testi andavano in conflitto con il suo credo religioso. Ma non disperiamo, nel disco ci saranno comunque Grace Jones, Danny Brown, Mavis Staples e Pusha T, che all’inizio del mese in un’intervista ha riportato quello che gli ha detto Albarn quando gli ha chiesto un contributo per il disco: “to conceptualize the album, you know, like the album’s a party for the end of the world, like if Trump were to win.”

E infatti possiamo metterci la mano sul fuoco: il 28 Aprile – data di uscita di “Humanz”– sarà la fine del mondo.