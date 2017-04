Amici Five è il nuovo mash-up di Mixed By ERRE

Prendi Alessandro Canino, i Jackson 5 e Antonello Venditti, mettili insieme e immagina un sacco d’olio che scivola lentamente su un letto di funk e pantaloni a zampa di elefante.

Questa è la nuova perla del maestro Mixed By ERRE: “Amici 5”, che arriva dopo “Se mi lasci non Miles” o “Toto by Cutugno”, ed è anche stavolta accompagnata da un collage di immagini sempre più random (Da Beverly Hills, al piagnone di Dawson, a Magalli) ma sempre più belle insieme.

Noi non abbiamo più parole per cotanta maestria, ci commuove.