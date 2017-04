Ascolta in esclusiva Moonday, la collaborazione tra LNDFK e Deheb

Black Keys Golden Chords è il nuovo album di Deheb in uscita per Feelin’ Music il prossimo 14 aprile. 11 brani e parecchie collaborazioni tra cui spicca quella con LNDFK per il brano Moonday, traccia che vi facciamo ascoltare in esclusiva per farvi salire l’acquolina in vista dell’uscita del lavoro.

Tracklist completa

01. Foeva

02. Rebirth (feat. Elaquent & Calicot Jazz)

03. Looting (feat. Scream)

04. Emerald Coast Ride

05. From the Ground on Up (feat. Chief)

06. Flex (feat. Flexfab & Causndefx)

07. Yoke Upon You

08. Moonday (feat. Lndfk)

09. Slow Eagle (feat. Noza)

10. Nomoredrama (feat. Seilen & Classik)

11. 1733 Nannytown (feat. Shungu)

Il teaser dell’intero lavoro: