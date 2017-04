Humanz, il nuovo album dei Gorillaz, è descritto da Damon Albarn come “a party record about the world going fucking nuts.” E forse da questa definizione che è nata l’idea di un party virtuale in cui far ascoltare il lavoro ai propri fan grazie all’app della band disponibile sia su Android che iTunes Store.

I fan saranno quindi invitati tramite l’app al Humanz House Party, un evento esclusivo in cui ascoltare per la prima volta in nuovo album.