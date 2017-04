Truth è il nuovo brano di Kamasi Washington

Kamasi Washington ha pubblicato un nuovo brano dall’acclamato The Epic. Truth, il nome della traccia, esce per Young Turks ed è accompagnato da un video realizzato da A.G. Rojas.

Truth farà parte del nuovo EP di Washington, Harmony Of Difference, in uscita quest’estate.

Harmony of Difference, è una suite originale di sei movimenti che ha debuttato alla Whitney Biennial di quest’anno insieme al film di Rojas e alle opere artistiche della sorella di Washington Amani Washington.

Harmony of Difference esplora le possibilità filosofiche della tecnica musicale nota come “contrappunto”, che Washington definisce “l’arte del bilanciare similitudine e differenza per creare armonia tra melodie separate.”

La suite di Washington comprende elementi visivi uniti alle composizioni musicali e attinge voracemente dal jazz. Ognuno dei primi cinque movimenti è una composizione unica. “Truth”, il sesto movimento, fonde tutte le cinque composizioni in un’esecuzione simultanea.

Basandosi su questa fusione, Amani Washington ha creato cinque quadri incentrati su forme e colori grezzi, ognuno ispirato da uno dei primi cinque movimenti della suite. Amani ha poi combinato questi dipinti per crearne un sesto: una rappresentazione astratta di un volto umano.

Il film, diretto da A.G. Rojas e presentato in collaborazione con WeTransfer Studios, porta alla luce le idee metaforiche che si trovano nella musica e nella pittura. Restando ancora un po’ astratto, si concentra sull’armonia trovata nelle persone provenienti da South Central e East Los Angeles e mostra la bellezza nelle loro differenze.

Al di là dell’impulso artistico di ampliare le possibilità all’interno del “contrappunto”, Washington ha voluto creare qualcosa che ha aperto le menti delle persone al dono della diversità. Nelle sue parole, “la mia speranza è che testimoniare la bellezza dell’armonia creata dalla fusione di diverse melodie musicali, aiuterà le persone a realizzare la bellezza nelle nostre differenze”.