Nuovo video per il progetto NxWorries (Anderson .Paak & Knxwledge), si tratta del brano Scared Money –contenuto in Yes Lawd!. La clip è un omaggio al film Paid in Full –pellicola preferita sia di Anderson Paak che Knx.

In chiusura, si può ascoltare un nuovo remix del brano Best One che farà parte dell’album di remix di Yes Lawd!.