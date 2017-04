Hanno organizzato un rave in un vagone della metro di Londra

A conferma della rinnovata popolarità che la drum & bass sta vivendo in Gran Bretagna arriva questa notizia che, se non fosse per i video che proponiamo qui sotto, si farebbe fatica a dare per buona. Una misteriosa organizzazione denominata Trollstation in combutta con MC Harry Shotta ha infatti avuto la bella idea di dare vita a un vero e proprio rave party all’interno di un vagone della metropolitana londinese, preparandolo di tutto punto, in vero e proprio guerrilla sound system style, e durato lungo la distanza di svariate fermate. Mentre alcuni passeggeri hanno evidentemente apprezzato la cosa, altri -stando ai commenti ai video- pare abbiano subito disagi a causa del ritardo, provocato ad onor del vero, dall’intervento di irreprensibili ma tolleranti bobbies che hanno mandato tutti i ravers a casa. A voi le immagini, nel caso stiate ancora dubitando della notizia, o se abbiate intenzione di organizzare un vostro rave party su un vagone della metropolitana più vicina.

PS: due anni fa era successo questo