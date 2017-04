Domenica c’è la festa di compleanno di Chance the Rapper

Annunciato via twitter dal suo management che lo ha definito “better than any festival that ever existed”, domenica prossima avrà luogo Chicago l’evento “Chance the Birthday”, organizzato per festeggiare il nostro amato Chance the Rapper. È prevista la partecipazione di ospiti speciali i cui nomi sono al momento ancora segreti, quello che invece è già noto è che tutto il ricavato sarà devoluto a SocialWorks, l’organizzazione non-profit fondata tra gli altri dallo stesso Chance.

Better than any festival that ever existed.#CHANCETHEBIRTHDAY pic.twitter.com/UI9uhZqXYa — fleekwood pat (@patthemanager) 12 aprile 2017

