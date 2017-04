Che belli che sono i post in cui il titolo ti spiega già tutto? Sono belli perché sono il contrario del clickbait e perché ti consentono di essere –abbastanza– sicuro che chi sta leggendo queste parole non vuole altro che cliccare sul link che lo porterà ai percorsi alternativi per correre senza asciugarsi.

Se ti serve la musica, abbiamo tutte le playlist che vuoi.

Vai che spacchi!