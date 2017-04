Sampha: ascolta le due bonus track da Process

Stando al sito giapponese di Amazon, l’edizione nipponica di Process – l’album di debutto di Sampha – dovrebbe contenere due ulteriori tracce rispetto alle altre versioni già pubblicate. La tracklist apparsa sul sito non riporta i titoli dei brani, ma recentemente un utente ha caricato su Soundcloud due inediti dell’artista: la ballad al piano In-Between and Overseas e lo strumentale Answer. Non si sa ancora ufficialmente se questi due pezzi saranno le bonus-track dell’edizione giapponese, ma intanto potete ascoltarli.