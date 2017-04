Okland è un progetto elettronico che nasce a Torino per opera di tre musicisti che mettono insieme una linea sintetica ed una più acustica in un contrasto di – 38° / + 38° che pervade le loro atmosfere.

Qui vi presentiamo il primo omonimo Ep, composto di quattro tracce che sono la summa di tutte le ricerche e le sperimentazioni individuali fatte da ogni membro del gruppo.

Un tuffo morbido in acque glaciali.