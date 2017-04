I 12 brani migliori della settimana

Homeshake – Khmlwhug

Apriamo il listone di questa settimana con un brano bellissimo (e con un titoloimpossibile da pronunciare) contenuto in “Fresh Air” di Homeshake. Un video lo-fi accompagna il video girato in un posto che non so quale sia ma è esattamente come mi immagino la Pennsylvania: ci sono i fuochi d’artificio, i quad, le canne, l’uva mangiata sdraiati sul tappeto, le cose viste dall’alto. Tutto va pianissimo, come vanno pianissimo tutte le cose siglate nel titolo del brano: K issing H ugging M aking L ove, and W aking U p and G etting H igh.