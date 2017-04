Esce oggi il remix di Marco G. & Mr. Kite di “Sempre in 2” di Carl Brave x Franco 126.

Marco G. & Mr Kite sono i resident deejays di Touch The Wood, party che da anni è il raccordo tra la scena trap e la cultura clubbing a Roma. E proprio su questa base nasce il remix. Da ricordare che il 5 maggio esce per Bomba Dischi Polaroid, album d’esordio di Carl Brave x Franco 126 (qui il pre-order).

SSSSCARICA.