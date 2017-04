Ascolta la playlist con più di 3000 brani di Haruki Murakami

L’amore che il popolare scrittore giapponese Haruki Murakami nutre per la musica è cosa ben nota e documentata. Grande appassionato di jazz innanzitutto, tanto da arrivare ad aprire giovanissimo un club completamente devoto al genere, ma anche esperto conoscitore di musica classica, folk e più generalmente pop, Murakami è anche possessore di una collezione di dischi che può vantare la bellezza di 10.000 esemplari. Ora, tramite il sito Open Culture, viene resa pubblica una playlist di ben 3.350 brani che forniscono solo un minimo scorcio di quello che si potrebbe trovare all’interno di questa gigantesca collezione. Per noi che curiamo da anni una rubrica proprio dedicata alle collezioni di dichi degli artisti che più ci stanno simpatici, questa è un occasione alla quale non possiamo rinunciare.