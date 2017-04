L’esibizione di Kendrick Lamar al Coachella 2017

Carico dall’uscita di DAMN, Kendrick Lamar si è esibito nel primo weekend del Coachella 2017. Nonostante l’intero festival fosse in streaming, se vi siete persi l’esibizione del 29enne di Compton, ecco il video caricato da qualche anima pia su openload.

Set-list del concerto di Kendrick Lamar al Coachella 2017

“BLOOD.” (Intro)

“DNA.

“ELEMENT.”

“FEEL.” (Interlude)

“King Kunta”

“Untitled 07″

“Untitled 02″

“Goosebumps” (with Travi$ Scott)

“Swimming Pools” (Interlude)

“Backseat Freestyle”

“Bitch, Don’t Kill My Vibe (Remix)”

“FEEL.” (Interlude)

“THat Part” (with ScHoolboy Q)

“LUST.”

“Money Trees”

“XXX.”

“M.A.A.D City”

“YAH.” (Interlude)

“PRIDE.”

“Mask Off” (with Future)

“Alright”

“FEEL.” (Interlude)

“GOD.”

“HUMBLE.”

Encore:

“LOVE.”