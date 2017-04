La mezza maratona per entrare nella scena romana

Da San Lorenzo potete quindi aggirare il cimitero del Verano con le sue meravigliose tombe monumentali e la Stazione Tiburtina per raggiungere Portonaccio e il Monk Club. D’estate il giardino pullula di concerti da gustare stesi sulle sdraio sognando il mare al posto dei palazzi o piuttosto giocando a basket e a ping-pong, mentre nelle altre stagioni le due sale sono il punto di riferimento per i live di media grandezza – italiani e internazionali – e di festival come il Rome Psych Fest o l’appuntamento brit-pop annuale con Cool Britannia.

Attraverso Casal Bertone si arriva quindi al Pigneto, la borgata cara a Pasolini a cui oggi vengono perennemente accostate le parole hype e gentrification. La fortuna del quartiere è sicuramente legata ai circoli ARCI e ai club attorno al quale si è affermata la cd. scena di Roma Est (per capire bene di cosa stiamo parlando leggetevi quest’intervista a Mai Mai Mai). Se il Dal Verme ha dovuto recentemente chiudere i battenti, resistono fieramente realtà come il Fanfulla e il Trentaformiche, circoli dalla programmazione underground da fare invidia a mezza Europa per qualità e ricercatezza e dove poter ascoltare dj-set illumina(n)ti fino a tarda ora. Accanto a questi avamposti dell’alternative e della sperimentazione si affiancano altri locali come ‘na Cosetta, lo Sparwasser o ancora il Pierrot le Fou, recentemente trasferitosi qui dopo un quinquennio a Monti e dove potrete scoprire cantautori in erba come Viito o imbattervi in secret show di Gazzelle e Leo Pari.

Infine, chiudiamo in bellezza questa mezza maratona con una chicca in zona Appio Latino: La Cantina di Ousti, dove ogni mercoledì potreste beccare i musicisti delle band di Giorgio Poi, Wrongonyou, Ainé o Concerto impegnati in jam session tra jazz e black music.

Soddisfatti?