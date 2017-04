Anything Goes – Balearic per ogni mood by RollOver

Di cosa parliamo quando parliamo di Balearic?

Che sia Balearic beat o Balearic house, parliamo sempre di quella fusione presabene tra musica dance, dischi pop e tracce underground in cui l’unico obiettivo è portare il sorriso sul volto di chi ascolta. D’altronde, quando hai per mantra anything goes, è facile innamorarsi.

La diffusione è pressoché mondiale, riuscendo ad affermarsi come genere tanto di nicchia quanto di massa, con tracce dal Giappone al Regno Unito, per passare ad Argentina, Brasile, Svezia, Danimarca, Finlandia e Norvegia. Se dovessimo fare due nomi, due padrini, parleremmo sicuramente di DJ Alfredo e Leo Mas. Del primo, una delle definizioni migliori che possiate trovare sulla Balearic.

“My definition of Balearic; its a music mostly, eclectic, happy, sexy, not cheesy, that gets its roots in the origins of dance music and flourishes on the dancefloor, as a sound that makes you forget genres, or categories and you just enjoy it, listen to it, dancing and sharing it. Beat poetic, but real!”

Sulle onde del motto Anything Goes nasce l’omonimo “Edit Service” di Rollover che forse avrete già sentito, visto che ne sono impazziti tutti, da Tim Sweeney a quelli di HOUSE OF DISCO.

Qui trovate un po’ di tracce con mood abbinato. Buon ascolto.

https://soundcloud.com/rollovermilano/sets/anything-goes-rollover-edit

1) VASCO ROSSI – GIOCALA (ROLLOVER EDIT)



Mood: PRESOBENE

“Immaginate di essere ad Ibiza e di dover raggiungere il vostro bar preferito sul mare guidando una vecchia Citroen Méhari attraversando i tipici paesaggi dell’isola rossi ed argillosi con il sole calante nel cielo ed il vostro drink e già li che vi aspetta…”

2) RAINBOW – STONE COLD (MARVIN & GUY EDIT)



Mood: GRINTOSO

“Quando devi trasformare la rabbia in positività, focalizzarti su l’obiettivo e segnare…questo è l’edit giusto”

3) GAZEBO – MIDNIGHT COCKTAIL (ALKALINO EDIT)



Mood: UBRIACO

“Il momento più leggero e stupido della serata è sempre dietro l’angolo. Quel momento in cui ti ritrovi al bancone e ti vengono in mente 20 cocktail diversi con cui fare colpo a qualcuno….ma forse è troppo tardi…”

4) TANGERINE DREAM – LOVE ON THE REAL TRAIN



Mood: SOGNANTE

“Quando il sole sta per sorgere e sei con gli occhi chiusi in pista a gongolare….altri 10 min e poi si va a casa…”

5) NINA – HONEY (BOOT & TAX REWORK)



Mood: PSICHEDELICO

“La bella sorpresa inaspettata della festa: quando il sound acido lascia spazio alla voce soave di Nina Simone è magia…”

6) CHANGE – IT BURNS ME UP (PARKER MADICINE EDIT)



Mood: GINNICO

Il mare è una tavola blu, il sole brucia sulla pelle, l’acqua è calda e le donne che fanno acquagym a ritmo di musica sul bagnasciuga non erano mai state così sexy

7) DALLA/MORANDI – CHE RAZZA DI VITA FAI (ROLLOVER EDIT)



Mood: FRIZZANTE

Ore 5 del pomeriggio: il dj mette su il primo pezzo del suo lunghissimo set, sei sul lettino a prendere il sole ed è arrivato il momento di una birra ghiacciata