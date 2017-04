Che tempi, che nostalgia! È in effetti passato un po’ di tempo da quando abbiamo parlato per la prima volta ci Cashmere Cat. La bella notizia è che il 28 aprile prossimo uscirà 9, l’album di debutto dell’artista norvegese.

Tra gli artisti coinvolti: The Weeknd, Francis And The Lights, Selena Gomez, Tory Lanez, MØ, SOPHIE, Kehlani, Jhene Aiko, Ariana Grande, Ty Dolla $ign, Kacy Hill e Camila Cabello (Fifth Harmony).