Uscirà il 23 giugno per Hyperdub, Dust, il terzo album di Laurel Halo. Ad anticipare il lavoro, il brano Jelly.

Ecco la tracklist:

1. Sun to Solar

2. Jelly

3. Koinos

4. Arschkriecher

5. Moontalk

6. Nicht Ohne Risiko

7. Who Won

8. Like an L

9. Syzygy

10. Do U Ever Happen

11. Buh-bye