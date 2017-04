I 14 brani migliori della settimana

JMSN – Where Do U Go

Apriamo il listone con una bellissima notizia: tra una settimana esatta uscirà “Whatever Makes U Happy”, quinto album del nostro amato JMSN che ci regala questa settimana il video in bianco e nero di Where Do U Go. Ogni volta che fa un tiro dalla sigaretta mi viene da ridere fortissimo, nonostante la serietà intrinseca del personaggio in occhiali tondi a specchio, pantaloni a zampa e stivali da cowboy. Lo amo, anche se ogni volta mi fa venire voglia di fumarmi un intero pacchetto di sigarette, accartocciarlo, lanciarlo nel cestino e fumarne subito un altro. 🚬