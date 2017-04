Ormai il mistero è l’arma migliore per presentare un progetto musicale. Ce l’ha recentemente dimostrato Liberato, ce ne dà ulteriore conferma Grande Cuore, nuova realtà di Bomba Dischi della cui identità ovviamente non si sa nulla. Il primo vagito è Carlo Verdone e per ora Dio solo sa chi si celi dietro il cane nel video.