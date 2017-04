I Mount Kimbie hanno un appuntamento fisso su NTS Radio e ieri avevano come ospite Archy Marshall aka King Krule. Marshall ne ha approfittato per passare due brani inediti, uno riguardante gli Hypnodisc –nuovo progetto con suo fratello Jack– al minuto 44 e l’altra a firma Edgar the Beatmaker dal titolo When and Why (minuto 1:30:30).