DAMN. vs More Life – Com’è andata la prima settimana di vendita

Sembrava impossibile –viste le previsioni di settimana scorsa– e invece la prima settimana di vendita di DAMN. di Kendrick Lamar è riuscita a superare quella di More Life di Drake. Secondo Billboard, l’album ha venduto l’equivalente di ben 603.000 unità, superando non solo l’ultimo lavoro del canadese –505.000– ma attestandosi, in generale, come il miglior debutto dai tempi di Views –1.04 milioni.

Il numero totale viene calcolato basandosi su diverse metriche, compresa una formula che converte gli streaming in equivalenti dei download. In termini di dischi venduti, parliamo di 353.000 album –miglior debutto dell’anno.