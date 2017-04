WLFJCK Mixtape for Elastica Records & DLSO

WLFJCK è un producer di Firenze in uscita con il suo secondo EP per Elastica Records.

Le sonorità spaziano dall’elettronica alla disco con influenze synthwave e glitch, integrando nella produzione e nei live l’utilizzo di strumenti analogici e digitali.

In questo mixtape sono racchiuse alcune sue produzioni e remixes elaborati in chiave Live set per DLSO.

WLFJCK – Some more

WLFJCK – Orange

WLFJCK – New Era

WLFJCK – Summer 808

WLFJCK – Since by love

WLFJCK – Around you

WLFJCK – Watersky

MACE – Touch ME (WLFJCK Remix)

MINITEL ROSE – When I was punk (WLFJCK remix)

GOLDSTREET – Double rainbow