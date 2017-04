Montagne tropicali – Guyana Split è l’EP di debutto dei Sun Yufka

Sun Yufka nasce alla fine del 2016 da due frontiere musicali lontane, Zod e Kuthi Jinani, che con background diversissimi convogliano la loro ricerca musicale verso sonorità etniche e urbane contaminate dalla bass music. Il progetto si muove da mercati metropolitani a montagne tropicali, da Footwork a Trap e Afro beat, viaggiando verso nuovi territori della dancefloor e del suono tribale.

Guyana split è il loro EP di debutto. Ascoltalo in anteprima.

«Guyana split vuole essere la presentazione definitiva del visionario mondo Sun Yufka. Ambientazioni urban futuristiche si muovono attraverso ritmiche spezzate dal sapore Uk Bass e Footwork, miste ai “tropicalismi” più raffinati, esposti sotto forma di percussioni e campioni afro e sudamericani, a tratti impreziositi dalle distorsioni più classiche…e questo è solo l’inizio!»

“Guyana Split” uscirà come self release in formato digitale sul Bandcamp ufficiale del progetto Sun Yufka in modalità “Name Your Price” il prossimo 27 Aprile 2017.