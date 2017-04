Torino-Albenga-Milano

Aprile >> Luglio

HeyDey è la rassegna primaverile di Jazz:Re:found, una passeggiata che immagino come quando gli aristogatti se ne vanno in giro per la città con la band a cantare ‘tutti quanti voglion fare jazz alleluiah’ tra una città e l’altra: Torino, Albenga (Liguria), Torino di nuovo e Milano. Le band di gatti randagi in questo caso saranno: Snarky Puppy, Dj Gruff e Petrella, Gogo Penguin, Larry Heard. Quindi prendete un contrabbasso sgangherato o legate la tastiera del piano alla schiena del vostro amico e ci vediamo lì.