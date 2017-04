I Phoenix hanno annunciato il nome del loro sesto album, descritto come “incredibly colorful”. Il titolo è Ti Amo e si tratta di un lavoro ispirato dalla disco italiana e dall’estate.

Un assaggio del lavoro in uscita il prossimo 9 giugno è contenuto nel tease del singolo J-Boy e nel video per una campagna Calvin Klein.

I Phoenix suoneranno il 22 luglio a Roma all’interno del Postepay Sound Rock in Roma presso l’Ippodromo delle Capannelle.