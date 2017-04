I CONCERTO ci raccontano il loro album d’esordio

CONCERTO è un progetto di musica elettronica con base a Roma, nato dal talento creativo di Alessandro Donadei e Biancamaria Scoccia. Dopo la pubblicazione di due ep, arriva oggi il loro album d’esordio per Totally Imported. Ci siamo fatti raccontare “What About Concerto?” traccia dopo traccia.

LULZ

Dovevamo fare la soundtrack di un video promo per un nostro amico, che poi non è mai stato pubblicato. Ma il pezzo ci piaceva e l’abbiamo tenuto come primo brano del disco. Il sound è ispirato al primo Flume, basso profondo, sample di voce che è la colonna portante di tutto il pezzo, arricchito da suoni particolari che colorano il tutto. È un pezzo molto semplice e breve, perfetto per introdurre chi ascolta al resto dell’album.

GOODBYE

“Goodbye” è nato circa un anno fa. Tutto è partito dall’idea del ritornello, che Alessandro aveva già in testa. La poliritmia e le forti dissonanze si sono successivamente unite alla linea di voce scritta di getto insieme al testo. Il sound è stato costruito e pensato attraverso l’utilizzo di synth analogici. In generale il brano è nato in maniera molto naturale.

KEEP ON’N’ON (feat. Godblesscomputers)

Quando abbiamo sentito per la prima volta il ritornello siamo saltati in aria! Ci piaceva un casino! Personalmente è uno dei nostri brani preferiti dell’album. Una volta finita la bozza del pezzo ci siamo domandati: “cosa possiamo fare adesso per migliorarlo ulteriormente?” e abbiamo contattato Lorenzo aka Godblesscomputers che è stato entusiasta di lavorare con noi per ultimare il brano. Cogliamo l’occasione per ringraziarlo ancora!

SPEAK LESS

“Speak Less” è stato il primo singolo che abbiamo fatto uscire da quando abbiamo cominciato a lavorare come un duo. Alessandro aveva la musica, Bianca aveva un testo con una linea vocale molto simile a quella presente nel brano. Siamo rimasti molto sopresi quando abbiamo unito le due idee apparentemente molto diverse, ma il risultato è stato ottimale! Ci è piaciuto da subito!

GET AWAY

Questo brano l’abbiamo preso come un esperimento, una sfida personale… Ci siamo detti: ”Ehi, proviamo a scrivere un testo brevissimo, dove ci divertiamo a pitcharlo e modularlo ed effettarlo e chi più ne ha più ne metta e vediamo che viene fuori?” Questo è “Get Away”. Naturalmente l’ispirazione è nata da artisti che ci hanno influenzato, in particolare Siriusmo . Poi il ritornello è stato aggiunto dopo moltissimo tempo. In generale il pezzo ha avuto un tempo di gestazione di almeno due anni. È stato preso e mollato decine di volte prima di finirlo.

IT’S ALL RIGHT

“It’s All Right” è un brano pronto da almeno quattro anni ed è nato in quattro minuti. E stato un impulso legato a un evento che ha segnato la mia vita personale. Il sound è stato ispirato da diversi brani, come “Something about us” dei Daft Punk o “Night Call” di Kavinsky, tutti pezzi che rispecchiavano il mio mood di quel momento.

MAIONLI

Questo forse è stato il brano più modificato, cambiato, torturato di tutto l’album. È partito tutto da un’idea di Bianca che da 3 mesi non smetteva di ascoltare “Treasure” di Bruno Mars. L’ispirazione e i riferimenti sono molto evidenti, ma come pezzo funk per noi non funzionava. Abbiamo fatto mille tentativi e l’artista Pomo ci ha indirizzato sulla giusta strada. L’unione di questi artisti, di queste idee ci ha portato alla versione definitiva di “Maionli”. Sul titolo del brano rispondiamo “no comment”.

COME INTO THE WOODS

Il pezzo, inizialmente chiamato “svarione 11”, non doveva finire tra i dieci dell’album. Francesco, il nostro produttore, aveva avvertito delle “good vibes” con questo pezzo, e ci ha convinto a riprenderlo. Bianca ha scritto testo e melodia su una mia struttura già ben definita ma abbiamo dovuto sacrificare una lead vox fatta con samples che poco si intonava con la nuova melodia. Magari salterà fuori in un nuovo brano!

HELICOPTER MAYDAY

Il titolo descrive esattamente quello che volevamo comunicare con il pezzo. Un elicottero che improvvisamente ha un’avaria e chiama il “mayday”. Le voci sono un S.O.S. inutile… perché poi le sorti dell’elicottero sono a noi sconosciute. E il disco finisce.