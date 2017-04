Parlare solo attraverso playlist di Spotify

Negli anni ’90, quando volevi dichiararti ma non avevi il coraggio, lo facevi con una cassettina, con un CD. Questa pratica non valeva solo per l’amore, ma per qualsiasi altro sentimento. Poi i CD sono diventati buoni solo come sottobicchieri e con gli mp3 era difficile fare la stessa cosa. Quindi si è passati alle emoji. Un passo successivo –o forse complementare– al linguaggio con le emoji è dirlo con i titolo dei brani delle playlist di Spotify.

Un paio di esempi.

I told my crush I liked them through a Spotify playlist pic.twitter.com/f51lfkIMQv — hannah woodley (@hanwoodley) April 18, 2017

roses are red,

spotify playlists are great pic.twitter.com/OZXpOzIvQZ — Fern Geddes (@ferngeddes7) April 20, 2017

https://twitter.com/wholegrainne/status/854915055325818881

https://twitter.com/NicSampson/status/856694111251775489

made a playlist for my crush xoxo pic.twitter.com/HwPVXUp8Xn — alexis (@kiplingsthor) April 20, 2017

Told my dad what I wanted for breakfast this morning using a spotify playlist pic.twitter.com/UyYnWpFzhU — average joe (@J03_LY0N) April 18, 2017

Made a Spotify playlist for my dog pic.twitter.com/b9pAVvWKfN — Darth Fader (@scaperunee) April 20, 2017

Non durerà per molto. YOLO.

I've made a Spotify playlist about all the Spotify playlists everyone is making. pic.twitter.com/SYSW4CCy3D — Rogue York City Fan (@BenAspinall12) April 21, 2017

