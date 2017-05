Con la stagione 2 di Master of None alle porte, Aziz Ansari intensifica la promozione. Durate un’intervista per Vogue, tra le domande, ce n’è una su Kanye West e sui suoi album preferiti. Al primo posto, My Beautiful Dark Twisted Fantasy (clicca e leggiti una cosa bella) e Watch The Throne.

Trovi la lista al minuto 5:20.