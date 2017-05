I Justice in concerto a Napoli per il Noisy Naples Fest

Giustizia è stata fatta! Arriva anche in Italia il “Live Woman Tour”, tour mondiale dei Justice che ha toccato i maggiori festival musicali internazionali come il NOS o il Coachella. L’ETES Arena Flegrea di Napoli si trasformerà per il Noisy Naples Fest nello scenario perfetto dove assistere ad uno spettacolo meraviglioso. Questa di Napoli è la seconda e ultima tappa del tour mondiale in Italia insieme all’Home Festival di Treviso, quindi di occasioni ne avete davvero gran poche.

Chiudete gli occhi un attimo e immaginate di sentire partire Genesis: un boato, la gente che urla senza cantare, la luce sul palco che trapassa le palpebre chiuse. Avete fino al 3 Settembre (data del concerto) per continuare a sognare e per comprare i biglietti.

Datevi da fare al corso di Pilates, che i muscoli vi servono tutti tonici per B.A.L.L.A.R.E.

✝ Justice per tutti ✝

all’ETES Arena Flegrea di Napoli, domenica 3 Settembre