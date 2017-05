Un altro video di NxWorries sui tetti di Roma

Il posto di Anderson .Paak e Knxwledge è sempre più in alto rispetto a tutti gli altri. Infatti, invece di fare i concerti nei palazzetti come tutti, suonano sui tetti. In collaborazione con Fendi per il lancio della nuova digital platform F is for Fendi, dopo la performance di Lyk Dis stavolta tocca a Get Bigger, cantata sul tetto del Palazzo Della Civiltà Italiana all’EUR di Roma. Tra i fumi colorati possiamo assistere ad una performance del duo NxWorries diversa dal solito, in cui Knxwledge si esprime la sua genialità (o la sua pazzia) attraverso i suoi vestiti – ovviamente Fendi – e non attraverso le sue mani, e Anderson .Paak ci regala un attimo di intimità assoluta togliendosi perfino gli occhiali da sole.

p.s: sono così carini che sbagliano pure a battersi il cinque.