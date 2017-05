OK COMPUTER OKNOTOK – I Radiohead festeggiano i 20 anni di Ok Computer

La notizia che era nell’aria da giorni è finalmente arrivata. OK COMPUTER dei Radiohead rimasterizzato più B-Sides e tre nuovi inediti (“I Promise,” “Lift,” “Man Of War”) arriva nei negozi il prossimo 23 giugno per XL Recordings. L’edizione boxed verrà spedita a luglio. Pre-order qui.

Leggi bene tutto.

Salvati da formati ormai scomparsi, catturati da vecchi armadi oscuri e riportati alla luce dopo due decenni passati in celle frigorifere….OKNOTOK sarà pubblicato il 23 Giugno attraverso la XL RECORDINGS, in coincidenza (grossomodo) con la data/le date di pubblicazione originale/i del terzo album e pietra miliare dei Radiohead, OK COMPUTER.

OKNOTOK contiene l’album originale di dodici brani OK COMPUTER, otto B-sides e, il sogno di ogni completista dei Radiohead: “I Promise”, “Lift” e “Man Of War”. Finalmente le registrazioni in studio originali di questi brani, risalenti al periodo di OK COMPUTER e a lungo ricercati, vedranno la loro prima pubblicazione officiale su OKNOTOK.

Tutto il materiale su OKNOTOK è nuovamente rimasterizzato dai nastri analogici originali.

La versione BOXED EDITION di OKNOTOK verrà spedita a luglio e sarà una scatola nera con un’immagine scura di una copia bruciata di OK COMPUTER, conterrà tre vinili neri 12” di 180 grammi e un libro con copertina rigida contenente oltre trenta opere d’arte (molte mai viste prima) e i testi di tutti i brani (tranne quelli che non hanno davvero testi). Sotto questo tomo pesante troviamo altre sorprese: un quaderno con 104 pagine di appunti di Thom Yorke dell’epoca, un libretto di bozze con 48 pagine di schizzi di Donwood e Tchock oltre ad un mixtape su cassetta C90 compilato dalla band e tratto dagli archivi delle session e dai demo tapes per OK COMPUTER

Le versioni dell’album da 23 tracce in formati digitali, doppio CD e triplo LP 180g saranno pubblicati il 23 giugno.

OK COMPUTER è stato pubblicato originariamente in date varie a partire da maggio fino a luglio 1997. Prodotto dalla band e da Nigel Godrich, l’album contiene i singoli “Paranoid Android,” “Karma Police,” “Lucky” e “No Surprises,” ed è considerato uno dei più grandi dischi del catalogo dei Radiohead – o di qualsiasi artista. OK COMPUTER è stato il primo disco dei Radiohead a raggiungere il primo posto in classifica in UK ed è stato nominato Album Of The Year ai GRAMMY Awards. Nel 2015, The National Recording Registry ha selezionato OK COMPUTER per essere preservato nella Biblioteca del Congresso come registrazione che si è dimostrata essere “culturalmente, storicamente e esteticamente significante.”

DAL VIVO:

14 GIUGNO : Firenze Ippodromo Del Visarno

16 GIUGNO : Monza Autodromo Nazionale (I-Days)