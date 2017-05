Il secondo mixtape della Brockhampton uscirà il prossimo mese

Giugno sarà il mese della Brockhampton. A dirlo non sono io, ma un tweet di Kevin Abstract che in mattinata ha annunciato il secondo album della crew di Corpus Christi. “The Helmet Boy” ha inoltre postato la copertina del disco (che si chiamerà “Saturation”), la quale raffigura il volto di uno dei membri più forti del collettivo, Ameer Vann. In attesa del mese prossimo, potete comunque continuare ad ascoltare “All-american trash” e i vari singoli di successo come “Bet I” o “Dirt”.

our 2nd mixtape. next month pic.twitter.com/mWrEc9gGoP — boyfriend (@kevinabstract) 3 maggio 2017