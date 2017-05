Qual è la tua Polaroid preferita di Carl Brave x Franco 126?

Oggi esce ufficialmente per la solita Bomba Dischi il debutto del duo Carl Brave x Franco126, “Polaroid”. Il disco contiene tutte le dieci “polaroid” pubblicate in questi mesi su YouTube (9 + 1 a voler essere pignoli, se consideriamo anche il video della strepitosa “Pellaria”). Noi ve ne avevamo parlato quando l’hype era ancora sotto traccia, adesso il talento di Carlo e Franco si è appalesato ai più e non dubitiamo che sempre più persone ci staranno in fissa, grazie anche alle prossime prime date live (a Roma ovviamente doppio sold-out).

D’altronde un trait d’union così coinvolgente e credibile tra canzone indie e (t)rap sembrava quasi impensabile fino a pochi mesi fa.

Il nostro sondaggio di oggi è semplice semplice: vi chiediamo di votare la vostra polaroid preferita.

QUAL È LA TUA POLAROID PREFERITA DI CARL BRAVE X FRANCO126?