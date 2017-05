Nite Jewel – Had To Let Me Go

Cominciamo con una bellissima notizia: esce oggi “Real High”, il nuovo album di Nite Jewel, una perla che arriva direttamente dal mare e finisce nel nostro primo cassetto con i gioielli più preziosi. Questa è Had To Let Me Go, non vi sbagliate, si sente lo zampino di DāM-FunK con cui ha collaborato per il loro ultimo disco nei panni di Nite Funk ( DāM-FunK + Nite Jewel). E come consiglia ti titolo: io vi lascerei andare (avanti).