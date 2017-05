Lole è il nuovo video di Howe

Chi si nasconde dietro al misterioso nome di Howe ancora non lo sappiamo e forse non lo sapremo mai. Quel che conta, però, è che il suo biglietto da visita lo presenta molto molto bene: stiamo parlando del suo primo video “Lole”, che è la prima traccia ad anticipare il nuovo lavoro Don’t step on the snails in uscita a fine mese.

Il brano è accompagnato da un video tutto da sfogliare, come un album fotografico dalle pagine ingiallite che sanno di una scricchiolante nostalgia.

A voi il piacere di schiacciare play ai ricordi.