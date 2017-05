Venerdì è uscito This Old Dog di Mac DeMarco.

Questo è il Bedtime Mix realizzato per BBC Radio 1.

Ascoltalo qui.

Tracklist

Mac DeMarco – My Old Man

Kirin J. Callinan – Bravado

Aldous RH – Patience Is The Way

Homeshake – So She

Infinite Bisous – Lost In Translation

Eola – No Getting