Vieni a fare festa insieme a Crookers sabato 13 maggio

Per la chiusura di Euphoria al Dude, questo sabato, hanno pensato di invitare Crookers così che venisse a tutti voglia di urlare “ultimo” talmente tante volte da arrivare alla riapertura sentendo ancora il set di Phra.

Mentre ti scorri l’evento e tutte le info, mi raccomando, non fare come quello che per una volta che è stato in un posto poi si spaccia per il massimo esperto. Crookers lo conoscerai sicuramente, ma meglio che ti ascolti un po’ di brani che ti danno delle coordinate più precise, così capisci su che pianeta è sintonizzato al momento.

Arriva preparato, esci ribaltato.

Crookers – Innocent



Cliff Lothar – Tool Tyme

Tiefschwarz – Blackbox

MMM – Jack7

Chicago – Street Player