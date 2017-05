La guida di Ableton per creare i vostri beat

Vi siete mai chiesti come i Daft Punk siano riusciti a comporre Around The World o in che modo il vostro artista preferito abbia tirato fuori QUEL suono sulla vostra hit preferita? Oggi Ableton, il software musicale par excellence, ha lanciato una guida in-browser per spiegarvi come creare i vostri beat: la trovate qui.

Un tutorial ultra-dettagliato e suddiviso in più capitoli, dalla creazione di un beat base alla scomposizione in singole parti di alcuni brani esemplificativi, come il pezzo dei Daft Punk, appunto. Partiture di batteria, linee di basso, progressione di accordi, struttura ritmica: c’è proprio tutto.

Non vi resta che sbizzarrirvi.