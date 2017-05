I Mount Kimbie hanno appena pubblicato il video del loro nuovo singolo, Marilyn, in collaborazione con Micachu. Trattasi del secondo singolo dopo We Go Home Together con James Blake: entrambi anticipano il terzo album in uscita per Warp, Contestualmente il duo ha anche annunciato le date europee del prossimo autunno (le trovate qui), tra cui quella del 18 novembre al Circolo Magnolia di Milano. L’unica apparizione italiana in estate invece sarà all’Ortigia Sound System.