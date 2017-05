Scoperta la location della copertina di OK Computer

Ormai tutti sanno che quest’anno ricorre il ventennale di OK Computer dei Radiohead. Tra nuove edizioni limitate e gli omaggi di mezzo mondo, c’è anche chi si è scervellato per individuare il luogo esatto del raccordo autostradale stilizzato sulla copertina dell’album. Lo ha scoperto l’utente di Reddit Jordan117 il quale, avendo intuito che si trattasse di un posto negli Stati Uniti per via della segnaletica rappresentata, ha chiesto aiuto alla community di nerd stradali – sì, esistono – AARoads (qui il post sul loro forum). In pochissime ore è stato risolto il mistero: si tratta del raccordo tra la Interstatale 84, che collega la Pennsylvania al Massachusetts, e la Interstatale 91, che collega il Vermont al Connecticut. Il raccordo si trova precisamente a Hartford, in Connecticut, dove la band di Thom Yorke tenne uno dei suoi ultimi concerti prima di rintanarsi in studio per le registrazioni di OK Computer. Vedere per credere.