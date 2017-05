Ascolta la compilation dream pop della Adult Swim

Dopo quella noise dello scorso autunno, Adult Swim ha pubblicato una nuova compilation, stavolta a tema dream pop, con brani di Neon Indian, Toro Y Moi, Múm, Mountain Goats e altri. Trovate di seguito la tracklist completa.

Buona immersione nel sogno.

Tracklist:

01. Neon Indian – Theme For A Dream (Pt. 1 & 2)

02. Wye Oak – Wave is Not the Water

03. Paloma – Blue Paradise

04. Deep Shoq – Endlessness

05. Kllo – Predicament

06. Sassyblack – What We Gonna Do

07. Starchild & The New Romantic – Only If U Knew

08. Tei Shi – One Thing

09. Active Child – Cruel World

10. Feathers – Cover You

11. Men I Trust – You Deserve This

12. High Highs – Saint Marie

13. The Mountain Goats – Elsa From Rialto

14. MÚM – Frozen Lake

15. Toro Y Moi – Spring