I Phoenix nella colonna sonora del nuovo film di Sofia Coppola

I Phoenix hanno realizzato la colonna sonora del nuovo film di Sofia Coppola, L’inganno (The Beguiled), in uscita il 14 settembre in Italia e a breve in anteprima al Festival del Cinema di Cannes. A svelarlo è proprio il festival francese sul proprio sito.

Il frontman dei Phoenix Thomas Mars e la regista statunitense sono sposati dal 2011. Tra l’altro, la Coppola ha diretto per la band il video di Chloroform e ha usato un loro inedito per una sua pubblicità di Calvin Klein.

Il nuovo album del gruppo francese, Ti Amo, esce il 9 giugno. La band sarà in Italia per Rock in Roma sabato 22 luglio.